Barbara D'Urso, bomba su Pier Silvio e Mediaset: "Cosa mi chiedevano di fare"

Tra Barbara D'Urso e i vertici di Mediaset non scorre più buon sangue, questo è assodato. E dopo essere stata donna-azienda, Carmelita non perde occasione, oggi, per difendere la propria posizione e rispondere colpo su colpo alle voci che sul suo conto circolano ai piani alti di Cologno Monzese. Ai fan che la salutano al Festival Marateale, in Basilicata, l'ormai ex conduttrice di Pomeriggio 5 assicura: "Torno, torno presto non vi preoccupate. Torno quando meno ve lo aspettate". Dove, non è ancora dato sapere. Sicuramente, non più sulle reti del gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi.

Il figlio del Cav ha sempre motivato la scelta di far fuori l'iconico volto di Canale 5 con l'esigenza di cambiare la linea editoriale, che vuole più sobria e meno "trash". La parola magica che fa tremare tutti a Mediaset e una etichetta che la D'Urso respinge con forza: "Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché mi venivano chieste. Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia".

A sostituirla su Canale 5 sarà Myrta Merlino, in arrivo da La7. A lei la D'Urso sembra dare un suggerimento: "Io parlo alle famose casalinghe di Voghera, alla comara Cozzolino - ha spiegato ai microfoni di Tgr Basilicata -. Mi dispiace per chi non lo pensa, ma esistono. Anche io sono una comara. Torno, ma non dico dove".