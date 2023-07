Luciana Littizzetto, "forza Luigi!" e la foto di Salvini: veleno sul leghista

27 luglio 2023 a

Luciana Littizzetto adesso usa anche Don Ciotti per attaccare Matteo Salvini. E così si alimenta ancora una volta la lotta antimafia a colpi di post su Instagram. Già perché qualche giorno fa il vicepremier e ministro per le Infrastrutture ha risposto per le rime a Don Ciotti che come sempre è cascato in uno dei luoghi comuni sul Ponte sullo Stretto affermando che sarà un regalo alle mafie. Punto primo non è detto perché c'è un governo e ci sono le istituzioni a vigilare, punto secondo se si vuol far ripartire la Sicilia, allora le infrastrutture dello Stato vanno fatte senza se e senza ma.

Salvini rispondendo a Don Ciotti ha affermato: "Rischio mafia? È un signore in tonaca e superficiale". Una frase, un'opinione e una risposta dura a un attacco gratuito da parte di Don Ciotti che ha subito indignato la sinistra e anche tutto il circolino rosso televisivo che gli ruota intorno. All'appello degli indignados rossi non poteva mancare certo Lucianina Littizzetto che di fatto ha postato su Instagram lo strappino con la foto di Salvini e Don Ciotti con le parole del vicepremier.

Poi la didascalia: "Sempre dalla tua parte mi troverai. Forza Luigi", rivolto proprio a Don Ciotti. Insomma ancora una volta la Littizzetto ha voluto attaccare in punta di post Salvini. Non è certo la prima volta. Però va ricordato che questo governo e anche il ministro Salvini hanno fatto tanto per combattere Cosa Nostra, basti pensare alla cattura di Matteo Messina Denaro. Ma per sputare veleno sul leader della Lega ogni occasione è buona.