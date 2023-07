Soleil Sorge, colpo di scena in Rai: cosa le affidano

27 luglio 2023 a

Dalla casa del Grande Fratello alla conduzione di un programma su Rai 2. È una svolta importante quella dell'ex gieffina Soleil Sorge che il prossimo 5 agosto debutta come conduttrice della trasmissione Felicità insieme a Carlo Vanzina e Pascal Vicedomini. A dare l'annuncio dell'improvvisa accelerata alla sua carriera, dopo diverse esperienze televisive, è stata la stessa influencer attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram. "Tratterò due strisce una riguardo al cinema con Vanzina e l’altra invece riguardo il benessere e la salute con il professor Lorenzetti", ha scritto Soleil sul social dicendosi "davvero felicissima perché nel corso delle puntate si trattano temi della nostra società molto interessanti, con dei personaggi davvero interessanti”.

Se Soleil Sorge - personaggio controverso che non ha mai nascosto il suo desiderio di costruirsi una carriera televisiva tentando di farsi conoscere attraverso i reality show - è una novità per la Rai, il programma Felicità, puntualizza gossipetv.com non lo è affatto. Si tratta infatti della trasmissione estiva che da circa due anni conduce Pascal Vicedomini e che si occupa di raccontare cosa accade in estate, tramite volti dello spettacolo, nazionali e internazionali.