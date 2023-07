L'Aria che tira, Mieli: "Biden e Meloni? Che cosa ho notato", il retroscena

28 luglio 2023 a

Giorgia Meloni e Joe Biden "amici"? Secondo Paolo Mieli, ospite de L'Aria che tira su La7, si tratta di una "parola fittizia" anche se qualcosa tra i due leader è davvero successo. La presidente del Consiglio e il presidente degli Stati Uniti si sono incontrati ieri alla Casa Bianca. E proprio a proposito di questo faccia a faccia, lo storico nonché editorialista del Corriere della Sera, ha fato notare: "Si toccavano, nella fisicità e nei gesti ho notato qualcosa di diverso. C'era un modo di voler dimostrare l'amicizia anche con la fisicità. E secondo me questo è un premio per la Meloni, per l'intuizione che ebbe di tenere da sola la bandiera dell'Ucraina".

Ad avvicinare molto Meloni e Biden, insomma, sarebbe soprattutto la posizione della premier e dell'Italia nei confronti della guerra ancora in corso a Kiev. E infatti durante l’incontro, durato quasi un’ora e mezza, uno dei temi centrali è stato proprio quello del conflitto in Ucraina, paese a cui Stati Uniti e Italia "continueranno a fornire assistenza politica, militare, finanziaria e umanitaria per tutto il tempo necessario". Un messaggio che Meloni aveva già fatto passare in mattinata durante la visita a Capitol Hill, dove ha incontrato esponenti repubblicani e democratici che le hanno riservato un’accoglienza molto calorosa. Solo parole di apprezzamento, infatti, sono arrivate dallo speaker della camera Kevin McCarthy: "Con questa premier il rapporto tra Usa e Italia non può che rafforzarsi".