Giorgia Soleri, "ma vai fuori di seno": come non l'avete mai vista

Giorgia Soleri stupisce ancora. L'ex di Damiano dei Maneskin si trova a Matera, in Basilicata dove ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza e di relax. Ad ospitarla la sua migliore amica Federica Fabrizio, alias "Pippi", come la chiama Giorgia ormai da anni. A quanto pare le due ragazze sono legate da un'amicizia solida che dura da parecchio tempo.

E così Giorgia ha pubblicato diverse storie Instagram in compagnia dell'amica e ha, poi, postato alcune foto un po' più sexy che hanno infiammato (e non poco) le sue bacheche social con i commenti dei suoi fan. In una foto apparsa proprio su Instagram, l'influencer indossa un abito lungo e di colore scuro e la didascalia recita: "Lost in Matera". Le immagini che, però, sono piaciute molto ai suoi follower, sono quelle in cui Giorgia posa con il vestito attillato che mette in mostra le sue curve.

Qualcuno sui social la mette in guardia: "Vai fuori di seno". Altri invece hanno scritto "sei bellissima, sembri una dea". E ancora: "Il vestito ti sta d'incanto e risalta tutte le tue forme. Nell'ultimo anno sei diventata ancora più bella". Insomma l'estate di Giorgia Soleri è davvero bollente.