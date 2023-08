Mediaset, salta un'altra testa: addio Giulia Salemi, chi le "frega" il posto

01 agosto 2023 a

Cambia tutto al Grande Fratello. Dopo l'annuncio dell'arrivo di Cesara Buonamici come opinionista unica del programma, ora sappiamo che anche la sezione social non sarà più affidata a Giulia Salemi, la quale, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stata silurata da Pier Silvio Berlusconi che non vuole più "influencer" sulle reti Mediaset. Secondo quanto riporta il sito TvBlog in un retroscena la Salemi sarà quindi sostituita nella prossima stagione del reality di Canale 5.

A prendere il suo posto sarà quindi Rebecca Staffelli che ricoprirà il ruolo di opinionista social nella prossima edizione del Grande Fratello. La speaker radiofonica si occuperà di leggere dal suo tablet i pareri degli utenti di Twitter, cercando di innescare nuove dinamiche all’interno della Casa. Insomma, Mediaset punta tutto su Rebecca, che è figlia di Valerio Staffelli. Una garanzia, insomma. E non solo perché suo padre è l'inviato storico di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci, ma anche e soprattutto perché Rebecca, che ha 25 anni, lavora già a Mediaset, essendo una speaker di Radio 105.

Radio Mediaset, infatti, si occupa delle attività editoriali di Radio 105, R101, Virgin Radio, Radio Monte Carlo e Radio Subasio. Per questo, è stata più volte ospite di Maria De Filippi ad Amici in qualità di rappresentante del gruppo radiofonico dell’azienda. In bocca al lupo.