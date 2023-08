Loretta Goggi, bordata a Pier Silvio Berlusconi: "Ma che senso ha?"

05 agosto 2023 a

Loretta Goggi lancia una frecciata a Pier Silvio Berlusconi. Tutta colpa della volontà dell'ad di Mediaset di mettere mano al Grande Fratello. Quella di quest'anno sarà infatti un'edizione molto meno "trash", un mix tra vip e cittadini comuni. "Mi chiedo: se era trash, perché non ci ha pensato prima? E se il Grande fratello diventa un’altra cosa, ha ancora senso?", sono le domande che si pone sulle colonne di Repubblica.

Da 60 anni in Rai, l'artista si è soffermata sulla rivoluzione delle poltrone nella televisione di Stato: "Che effetto le fa l’ennesimo ribaltone, TeleMeloni?" incalza il quotidiano mentre la Goggi replica: "Lo sa in 60 anni quanti direttori e presidenti ho visto cambiare? Non mi metto a fare discorsi sull’occupazione, di destra o di sinistra, ci sono corsi e ricorsi. Penso che dovrebbe valere una sola regola: la meritocrazia".

Da qui anche il commento sulle due donne protagoniste della politica: Giorgia Meloni ed Elly Schlein. "Meloni lasciamola lavorare. Fa politica da sempre. Però sui diritti io non si torna indietro. Le famiglie hanno il diritto di essere libere, non puoi dire alle persone come vivere, chi amare, come crescere i figli. Abbiamo fatto tante battaglie, tanti passi avanti: la libertà è sacra". Mentre sulla leader del Pd ammette di non conoscerla, "ma sarebbe bello che la sinistra parlasse a tutti, non la capisco tanto quando parla. Poi basta attaccare l’avversario. Non si può solo essere contro, vanno bene l’opposizione e le critiche ma io direi di partire dai progetti. Fare le cose e poi criticare gli altri mi sembra meglio".