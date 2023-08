Torino e corna, Sabrina Ferilli scatenata contro Segre. "Orrore, vergogna"

10 agosto 2023 a

a

a

Sabrina Ferilli una furia. L'attrice ha commentato la notizia più virale della giornata. Quella che ha visto Massimo Segre e Cristina Seymandi protagonisti. I due, in quella che doveva essere una festa per annunciare il matrimonio, hanno dato vita a una scena da imbarazzo. Per l'occasione infatti la coppia non si è dichiarata il suo amore, bensì i tradimenti. Ed ecco che anche la Ferilli ha voluto dire la sua: "Provo molto imbarazzo e vergogna per lui e per lei. Che orrore" ha scritto senza nessuna pietà.

Sabrina Ferilli, il vestito si "spalanca" lì davanti: la foto manda in tilt l'Italia | Guarda

L'uomo, finanziere e banchiere, ha preso in mano il microfono e in molti immaginavano avrebbe letto una lettera d'amore e invece no, erano parole che raccontavano il presunto adulterio della compagna. "So quanto tu ne sia innamorata, sia dal punto di vista mentale che sessuale", ha spiegato per poi proseguire: "E so anche che prima di lui hai avuto una relazione con un noto industriale".

"Aspettando": la foto "calda" di Sabrina Ferilli che fa impazzire l'Italia | Guarda

Poi rivolgendosi agli invitati: "Cari amici, non crediate che mi faccia piacere fare la figura del cornuto davanti a tutti voi. Ma Cristina è talmente in gamba nel raccontare le sue verità, che non potevo lasciare solo a lei la narrazione del motivo per cui io stasera termino la mia convivenza con lei". Da qui la frecciata conclusiva: "A Mykonos, vai con il tuo avvocato, sii felice con lui, come sai è tutto pagato. Così come è pagato il viaggio in Vietnam". Insomma, un matrimonio finito ancora prima di iniziare.