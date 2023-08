Veronica Gentili chiude così: "Questa è l'ultima. Per ora vi ringrazio..."

12 agosto 2023 a

Ancora non ha indossato i panni della "iena", ma il piglio è quello. Veronica Gentili, in procinto di passare da Rete 4 a Italia 1 per condurre Le Iene, ieri sera ha salutato il pubblico di Controcorrente con poche e sintetiche parole in conclusione di puntata: "Mi prendo un attimo di tempo per me”, ha detto Gentili, “Questa per me è l’ultima puntata di Controcorrente ed è l’ultima puntata qui a Rete 4”. Ringraziamenti di rito e poi l'appuntamento, senza data e senza riferimento, con lo sguardo al suo prossimo impegno alla corte di Davide Parenti: "Ci rivedremo altrove. Per ora vi ringrazio. Controcorrente proseguirà, poi ricomincerà Stasera Italia a settembre, ma io mi fermo qui”.

Nessuno accenno alla trasmissione che andrà a condurre da settembre raccogliendo un'eredità complessa come quella di Belen Rodriguez, che aveva condotto il programma nelle ultime due stagioni, prima al fianco di Teo Mammucari, poi di Max Angioni. In compenso, su Instagram è stata molto più eloquente. Pubblicando una serie di foto degli ultimi anni negli studi Mediaset, insieme a diversi membri della squadra di Controcorrente, Veronica Genili prima di andare a condurre l'ultima puntata ha scritto ciò che forse avrebbe voluto dire in diretta, ma che i tempi televisivi non le hanno permesso. “Noi saremmo quasi in conclusione. Questa è una puntata un po’ irrituale, quindi io mi prendo un attimo di tempo per me” ha esordito la Gentili. Poi l’annuncio della giornalista: “Questa per me è l’ultima puntata di Controcorrente ed è l’ultima puntata qui a Rete 4”.

"Sono stati cinque anni e mezzo che abbiamo trascorso insieme", ha ricordato la Gentili. "Insieme a tutti voi che siete stati con me nel corso di tutte queste serate, queste lunghe estati, insomma questo tempo che abbiamo passato” ha proseguito Veronica Gentili ricordando che “sono passati governi che son caduti, c’è stata di mezzo una pandemia, una guerra: abbiamo fatto tutto nel modo migliore possibile” afferma senza timore di smentita la conduttrice Mediaset elencando il curatore Alessandro Usai (“abbiamo lavorato mano nella mano tutto il tempo”), Annalisa Corti, Alessandro Montanari e i dirigenti di Videonews Mauro Crippa, Andrea Delogu, Siria Magri e Marco Ferrante in rappresentanza di tutta la squadra che ha lavorato al programma. Da domani fino a settembre i telespettatori troveranno alla conduzione di Controcorrente Alessandra Viero.