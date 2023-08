Pier Silvio Berlusconi, "cambiati i piani all'ultimo". Myrta Merlino, la fuga di notizie

14 agosto 2023 a

a

a

Si avvicina sempre più il momento dell’esordio di Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio Cinque. Prendere il posto di Barbara d’Urso in quello che è sempre stato il suo programma non sarà affatto facile, ma la conduttrice passata da La7 a Mediaset è pronta a raccogliere la sfida. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la Merlino ha rivelato qualche retroscena sul suo accordo con l’azienda del Biscione.

"Barbara D'Urso? Mi spiace, perdo dei soldi": un clamoroso sfogo-vip

Inizialmente pare che la conduttrice dovesse legarsi a Rete 4, dove avrebbe trovato ad attenderla un nuova trasmissione di informazione in prima serata. Addirittura pare che fosse stato deciso anche il titolo, poi però una telefonata di Pier Silvio Berlusconi ha cambiato le carte in tavola: "Mi erano arrivate due offerte - ha svelato - una dalla Rai e l’altra da Mediaset, e il progetto per Rete 4 mi sembrava più solido. Poi però c’è stata la famosa telefonata. Ho accettato e abbiamo ricominciato tutto da capo. È l’inizio di una piccola rivoluzione, mi è piaciuta l’idea di un programma nuovo che punti all’informazione popolare ma di qualità”.

"Spero che...": l'appello a Myrta Merlino dell'"orfano" della D'Urso

La conduzione di Pomeriggio Cinque sarà una sfida importante per la Merlino: “A fine giugno, una settimana prima che presentasse i palinsesti, Pier Silvio Berlusconi mi chiama per offrirmi la conduzione di Pomeriggio Cinque. All’inizio sono rimasta spiazzata, perché i miei progetti di vita dovevano essere diversi. Ho avuto un momento di smarrimento, ma è una sfida interessante e bella che mi mette a confronto con un pubblico molto vasto”.