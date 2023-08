Aurora Ramazzotti, "posso dire che cag***?": la stoccata a cena

16 agosto 2023 a

a

a

Aurora Ramazzotti ha trascorso la giornata di Ferragosto insieme al suo compagno Goffredo Cerza e al piccolo Cesare. La famigliola prima ha festeggiato con Michelle Hunziker, che poi è volata verso la Germania, a Monaco, a causa di alcuni impegni lavorativi; e poi, in serata, ha cenato insieme a un gruppo di amici. Il tutto è stato ripreso e postato nelle storie Instagram dell'influencer. A un certo punto, durante la cena, uno degli ospiti si è cimentato in una poesia molto intensa, che però non avrebbe entusiasmato più di tanto i presenti. E il commento della Ramazzotti non è affatto passato inosservato.

"Ragazzotti abbronzati e brilli, a tratti cotti. La nostra prima cena insieme a Ferragosto, è scritto: ci divertiremo ad ogni costo - ha recitato l'ospite, nonché amico di Aurora -. Fiumi di Paloma e polvere di stelle, viva le emozioni, quelle vere, quelle belle". Nel frattempo tutti a tavola riprendevano la scena esilarante. E la Ramazzotti è riuscita a stento a trattenere le risate, soprattutto quando è stata pronunciata la parola "ragazzotti", che fa rima con il suo cognome e che si suppone sia stata scelta non a caso. Solo alla fine ha commentato con: "Posso dire che cag***?". Mentre tutti gli ospiti, "poeta" compreso, sono scoppiati a ridere.