Il grande Kevin Spacey rinasce sul red carpet di Cannes

Kevin Spacey è tornato a Cannes, “benedetto” da un abbraccio sincero che può più di mille parole, quello della diva internazionale amatissima, la nostra Laura Pausini. L’attore vincitore di due Oscar con capolavori come American Beauty e I soliti sospetti, dopo gli anni di purgatorio legati alle accuse di violenza sessuale mosse contro di lui nel 2017, dalle quali è stato completamente prosciolto, è stato riammesso tra i protagonisti sulla Croisette.

A offrire il nuovo palco al divo americano è stato uno degli eventi collaterali più ricercati: il Better World Fund, una di quelle cene di gala internazionale a sfondo caritatevole dove si fanno vedere e sono ben accetti solo quelli con un certo pedigree. Spacey, in passato reietto e messo duramente alla porta anche dalla produzione Netflix di House of Card, serie cult di cui Kevin era ammirato protagonista, a Cannes si è visto non solo riabilitare in presenza ma assegnare anche un premio alla carriera che vale doppio dopo l’inferno che l’uomo (prima ancora dell’attore) è stato costretto a passare.

Sei anni che si sono conclusi con due assoluzioni. La prima nel 2022 negli Stati Uniti dove il tribunale di New York l’ha dichiarato non colpevole. Poi, nel 2023, a Londra dove l’artista è stato prosciolto dalle accuse di violenza sessuale mossegli da quattro uomini, uno dei quali lo ha denunciato anche in sede civile, con il processo che in realtà deve ancora tenersi. Così come dovrà essere chiarita la consistenza di ulteriori accuse mosse proprio quest’anno a Spacey da un altro uomo, l’ex attore Ruari Cannon. Quello che conta di più oggi per il premio Oscar è, tuttavia, sicuramente la piena riabilitazione professionale che va anche oltre la passerella (ufficiale o meno) che c’è stata al festival del cinema in Francia. Questo tipo di accuse, figlie della gogna giustizialista e senz’appello del #metoo (che sembra discretamente passato di moda) sono a quanto pare decisamente intersessuali e hanno lambito anche il mondo Lgbt, solitamente più libertario e meno giudicante nei costumi. Accuse che poi, come altre che avevano colpito sempre Spacey, spesso cadono addirittura prima di arrivare davanti a una corte di giustizia.

IL PROSSIMO FILM

Kevin ha colto comunque l’occasione di Cannes a quattro mani, annunciando il prossimo film che lo vedrà protagonista: un thriller definito dal titolo The Awakening, storia di Jason Byrd e Rebecca, una coppia impegnata a smascherare una cospirazione per il controllo del mondo che segna l’esordio alla regia di Matt Routledge e vedrà Spacey sul set prossimamente dopo che, poche settimane fa, era tornato a mostrarsi al grande pubblico in uno spot televisivo nel quale, per promuovere uno show comico – facendo impazzire i fan della saga – è tornato ad indossare addirittura i panni del suo amatissimo personaggio Frank Underwood che, invece, in House of Cards è stato fatto morire.

Prima a rilanciare il premio Oscar in un ruolo da protagonista al cinema, lo scorso anno, è stata, però, una coppia italo-ungherese, quella composta dal produttore Massimiliano Caroletti e da sua moglie, l’attrice Eva Henger, sceneggiatrice del film The contract in cui l’attore – come aveva anticipato a Libero proprio Eva – è stato chiamato a interpretare il ruolo di un malato psichiatrico che entra in contatto con un giornalista il quale lo trova tramite un bigliettino legato a un omicidio. Il film è stato presentato in anteprima lo scorso mese di novembre a Cinecittà e all’inizio di quest’anno è stato proiettato al Cairo International Film Festival in una sezione dedicata agli screening speciali. Tutto questo fino al “perdono” (ufficiale o quasi) che il mondo del cinema ha finalmente accordato a Spacey in quel di Cannes, «doveroso tributo alla sua brillantezza artistica e al suo impatto sul cinema», come recita la motivazione del premio alla carriera appena consegnatogli, utile a far cadere ogni ulteriore reticenza sul talento ma soprattutto sulla dignità artistica e umana di un grande protagonista della settima arte.