DiMartedì, la sindacalista Eliana Como trascende: "Quando detesto di più la Meloni"

A DiMartedì, programma di approfondimento politico di La7 condotto da Giovanni Floris, c’è stato un vero e proprio focus sul presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Tra il vertice internazionale di Tirana, in Albania, in cui il premier Edi Rama l’ha accolta con un elegante inchino e lei si è espressa sul conflitto in Ucraina, fino al question time alla Camera in cui ha parlato dell’affidabilità dei titoli di stato italiani. Su questo tema si sono scatenate le polemiche, perché Meloni avrebbe detto un’inesattezza, visto che i titoli tedeschi sono ben più affidabili e lo spread italiano è tra i peggiori in Europa.

La più critica nei confronti del premier è Eliana Como, sindacalista e portavoce dell’area alternativa interna alla Cmil: “Penso una cosa, la presidente del consiglio non può non sapere cos'è lo spread e se non lo sa dovrebbe farselo spiegare dai suoi ministri, Giorgetti almeno dovrebbe saperlo. Se non lo sa almeno dovrebbe evitare di avere quella spocchia quando cerca di spiegare agli altri e poi fa gaffes di questo tipo perché ci fa perdere credibilità. Io non so in questo Paese chi ci sta ascoltando sa cos'è lo spread, so che dal 2011 in poi è stato evocato quasi come un mantra, una cosa difficilmente comprensibile per abituarci al fatto che perdevamo le pensioni, ci abbassavano i salari e aumentava la precarietà".