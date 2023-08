Antonella Clerici, una foto straziante: "L'unica a ricordarsi di lei"

Roberto Tortora 17 agosto 2023 a

Fabrizio Frizzi, conduttore televisivo che ha fatto la storia dei programmi Rai, è scomparso ormai da cinque anni, era il 26 marzo 2018. E, ancora oggi, viene compianto praticamente da chiunque lo abbia conosciuto in vita, ma anche da tutti i telespettatori affezionati ai suoi programmi. Per questo motivo, uno scatto a Ferragosto di Antonella Clerici in compagnia di Carlotta Mantovani, ex-moglie del conduttore, ha sciolto il cuore di tutti.

Entrambe le donne sono legate da una profonda amicizia e dopo la morte di Frizzi il loro legame si è stretto ancora di più. Spesso, infatti, le si vede in fotografie in cui sono insieme. Ed è anche un segno di stima dei fan della Clerici, che riconoscono in questa vicinanza un atto di profonda umanità.

Le due donne, nell’ultima foto, sono in vacanza in Normandia e la Clerici scrive: “E come ogni ferragosto… noi”. C’è chi commenta: “Brava Antonella, sei l'unica che non si è mai dimenticata di lei”. Oggi l'ex moglie di Fabrizio Frizzi vive in Francia con la figlia Stella di 10 anni ed è lontana dai riflettori italiani. Un altro utente commenta: “Voi si che siete delle VERE AMICHE, Antonella è una grande donna, non si è mai dimenticata della moglie del grande Fabrizio Frizzi. Di donne così ce ne sono poche nel mondo dei balli e lustrini. Ragazze prendete esempio”.

Tra i commenti, c’è anche quello di Carlo Conti, amico di entrambe le donne, che scrive: “Bacio belle bimbe!!!”, corredando il commento con tre cuori. Idem per Rita Dalla Chiesa, che pubblica soltanto due rose, che simboleggiano le due donne. Infine, un altro complimento per la Clerici: “La nostra Antonellina è una delle poche donne, se non l’unica, a parlare di amicizia fra donne ed unione ed è coerente sempre con sé stessa. Ha amiche donne e in generale parla sempre bene delle donne. Questo è un altro aspetto di te che ti rende una persona straordinaria”.