Belen Rodriguez, altro sfregio a De Martino? Cosa pubblica la madre

Continua a tenere banco la presunta crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Ormai i fan della showgirl vedono frecciatine ovunque: dopo quelle a tema “cervo” che sembravano un riferimento ai tradimenti - anche questi presunti - del compagno, la madre della Rodriguez ha pubblicato sui social una foto dei nipotini nella quale si vede Santiago indossare una maglietta della nazionale argentina.

A sorprendere i fan è stato il fatto che il cognome dietro la maglia non è De Martino bensì Rodriguez. Che sia un altro piccolo segnale che conferma la rottura tra i due? Per ora quello che è certo è che nelle ultime settimane Stefano e Belen stanno vivendo completamente separati: tra l’altro lui non indossa più la fede nuziale da diverso tempo. Insomma, gli indizi sulla fine del matrimonio sembrano sempre di più, anche se ufficialmente nessuno dei due ha confermato o smentito la rottura.

Per questo motivo c’è chi continua a pensare che la crisi sia creata ad hoc per rimanere sulla cresta dell’onda, in un momento che potrebbe essere particolare per entrambi dal punto di vista lavorativo. De Martino sembra non avere ancora grandi certezze sul futuro televisivo, mentre la Rodriguez si è chiamata fuori (o è stata fatta fuori?) dai programmi di Mediaset.