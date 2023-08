Aurora Ramazzotti, nuda sotto la doccia: scoppia la polemica per questa foto

18 agosto 2023 a

Aurora Ramazzotti fa parlare di sé dopo uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram. L'influencer, nonché figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, è in vacanza insieme ad amici e parenti in Sardegna. E da lì spesso tiene i suoi follower aggiornati con foto e video. Proprio uno dei suoi ultimi post, però, ha scatenato la polemica. A far discutere è stata una foto in particolare, uno scatto in cui Aurora è sotto la doccia in giardino, completamente senza veli.

La foto è subito finita nel mirino degli hater, che non hanno perso occasione per puntare il dito contro la Ramazzotti. Qualcuno l'ha addirittura accusata di essere inopportuna, senza stile. Qualcun altro si è spinto a dire che Aurora non può permettersi di fare certe cose perché mamma. Una pioggia di commenti negativi, insomma, di cui spesso è stata vittima un'altra influencer, Chiara Ferragni, anche lei mamma. Pure l'imprenditrice digitale spesso è stata criticata per delle foto considerate troppo sexy.

La Ramazzotti, in ogni caso, ha deciso di rispondere anche questa volta con ironia. "Gli 0,3 secondi di stallo dedicati all'inserimento della foto nuda nel carosello caratterizzati da un fugace benché fastidioso dubbio precipitosamente cancellato dalla felicità stessa di causare indignazione in determinati soggetti e poi onestamente dal fatto che non me ne frega davvero una minch**", ha scritto l'influencer nelle sue storie Instagram.