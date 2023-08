Cristina Plevani, bordata a Pier Silvio Berlusconi: "Gf? Ha stancato, chiudetelo"

21 agosto 2023 a

Al Grande Fratello è tempo di preparativi. Entro metà settembre partirà la nuova edizione. Ma di fatto questo nuovo corso del reality più famoso della tv italiana dovrà fare i conti con il nuovo indirizzo dato da Pier Silvio Berlusconi che vuole tenere il Gf lontano dal trash. E così si vocifera che ad esempio all'interno della casa potrebbe entrare anche Giampiero Mughini, voce di spessore della cultura italiana, giornalista e opinionista aperto alle provocazioni.

Ma ad agitare le acque c'è Cristina Plevani, la prima a vincere una edizione del Grande Fratello. Intervistata su Radio Radio non ha filtri e così tra le righe punta il dito contro Pier Silvio Berlusconi che ha deciso di confermare il programma con qualche aggiustamento: "Tra cambiare modo di condurlo e toglierlo, dopo 23 anni non vedo il senso di mandare ancora in onda il Grande Fratello. Però, capisco che a livello commerciale ci sia ancora tanta pubblicità e quindi i soldi che entrano in azienda. A me dopo 23 anni ha stancato . Io lo chiuderei. Lo avrei chiuso già anni fa. Se vuoi mandarlo in onda cambia il nome, perché quello non è più il Grande Fratello".



Poi ha aggiunto: "Non ci sono più le regole della prima edizione: niente acqua calda, solo un’ora la mattina per lavarsi, niente lavatrici, prove settimanali per guadagnarti da mangiare altrimenti vivevi con il riso o con quello che ti offriva il Grande Fratello, avevi delle ristrettezze, eri isolata dal mondo, noi avevamo il pollaio, le galline, le uova fresche. Poi avevi anche modo di passare le giornate con le prove settimanali, adesso devi litigare per risultare simpatica. Non mi piace guardare un programma e essere nervosa mentre lo guardo". Infine ne ha pure per il conduttore: "Come presentatore a me Signorini non piace, grande professionista come giornalista, ma come conduttore no. Mi ha sempre dato l’impressione che ci fossero dei suoi amici, dei privilegiati, alcuni concorrenti che avevano un trattamento diverso dagli altri. Signorini mi dà spesso l’idea di non essere super partes. Quando c’era Katia Ricciarelli, ha avuto un trattamento diverso". Parole esplosive.