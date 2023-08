Veronica Ursida, "tremo, orribile": l'incubo della ex di Uomini e donne

21 agosto 2023 a

"Mi sento svenire e mi viene da vomitare": inizia così il racconto spaventato di Veronica Ursida, ex dama di Uomini e donne. "Ho appena sventato una violenza o non so cosa con tre extracomunitari qui nella stazione di Milano gate. Vi giuro in mezzo a mille persone che aspettavano il treno nessuno si è accorto di nulla. Ora sono sul treno ma vi giuro che tremo ancora come una foglia. Dopo vi racconto perché credetemi non ho voce ora per tutto questo", ha scritto la donna a corredo di una foto pubblicata nelle Instagram stories.

Poi, scendendo nel dettaglio, la Ursida ha raccontato: "Mi sono sentita spingere e tipo toccare addosso da dietro e la prima cosa è stata girare la valigia di scatto e prendere la mia borsa e metterla al petto spingendo. Questa è stata la mia reazione. Io non so se mi volevano fare violenza e non so se mi volevano derubare. Ma è stata una cosa orribile per me. Tra l'altro, le persone vicino nessuno ha fatto nulla. Nessuno mi ha aiutata. Mi sono sentita violata".

Infine l'ex dama del dating show di Canale 5 ha annunciato che partirà presto una denuncia: "Tutto va denunciato. E io andrò martedì a farlo. Ogni giorno esistono momenti di paura e di violenza e la nostra Italia sta cadendo a pezzi. Non esiste tutela e la gente che intorno a me non ha fatto nulla dimostra che ormai questo è la normalità. E vi assicuro che non è normale".