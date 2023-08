Riccardo Scamarcio, l'attacco di Moccia: "Tu mi devi solo ringraziare"

22 agosto 2023 a

Scontro aperto tra Riccardo Scamarcio e lo scrittore Federico Moccia. I due se le sono suonate di santa ragione dato che l'attore ha preso le distanze dal personaggio "Step" di "Tre metri sopra il cielo", il film cult che ha di fatto lanciato la carriera di Scamarcio. E così, come riporta ilMessaggero, Federico Moccia ha deciso di rispondere per le rime ricordando a Scamarcio l'origine della sua carriera: "Non mi ha mai ringraziato, si è preoccupato di prendere le distanze da quel personaggio. Ma se oggi è una star internazionale che lavora con Al Pacino e Johnny Depp lo deve proprio a Step (Tre metri sopra il cielo).

Mai dimenticare da dove nasce il successo". Parole di fuoco che riaprono lo scontro tra lo stesso Scamarcio e lo scrittore. Già qualche anno fa Scamarcio aveva preso le distanze dai suoi film d'esordio etichettandoli tra le righe come errori e criticandone il contenuto.

E anche in quella occasione, proprio Moccia aveva ricordato ancora una volta a Scamarcio che senza i film tratti dai suoi libri, l'attore non avrebbe iniziato una carriera piena di successo come quella che ha avuto. Insomma lo scontro continua e a quanto pare non è destinato a finire presto...