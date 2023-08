Licia Colò tornata single, "spero torni da me": la bomba di gossip

Roberto Tortora 24 agosto 2023 a

Kiss me, kiss me Licia, il mio cuore palpita d’amore per te. Scimmiottare una frase del testo di uno dei cartoni animati più famosi di sempre può essere utile per far capire il desiderio di Nicola Pietrangeli, il più titolato tennista azzurro, prossimo a compiere i 90 anni. Per l’occasione si è concesso in un’intervista al settimanale Oggi, in cui ha fatto delle importanti rivelazioni sentimentali. Il campione, infatti, rivuole con sé Licia Colò, la giornalista e conduttrice di programmi ambientali e di viaggi tra cui Alle falde del Kilimangiaro. Questa la confessione di Pietrangeli: “Mia moglie, Susanna Artero, madre dei nostri tre figli, mi abbandonò perché sosteneva che la tradivo. In realtà non è vero, al limite le ho messo le corna, che è ben diverso. La seconda, Lorenza, se n’è andata via perché voleva il matrimonio, io no. L’ultima, Paola, mi ha mollato da pochi mesi. Desiderava convivere, io no. Nel mio appartamento non c’è spazio, dove li mettevo i suoi vestiti?”.

Dopo questo rapido e pittoresco excursus matrimoniale, il grande amore del tennista azzurro, Licia Colò appunto: “La nostra storia è durata sette anni. E non ho mai capito perché sia finita. Di recente ci siamo riavvicinati. Adesso è single. Le ho mandato personalmente l’invito alla mia festa, su WhatsApp. Ha scritto subito “Sìììì”, con faccine e cuoricini. Una parte di me spera ancora che torneremo assieme. Non ho paura di rimanere da solo. È che ho voglia di Licia”.

Ha lasciato il segno, evidentemente, la Colò, che ha frequentato Pietrangeli dal 1987 al 1994. La fine della loro storia, come abbozzato dallo stesso tennista a Repubblica qualche mese fa, potrebbe spiegarsi con la differenza d’età, ben 30 anni. Mica poco. D’altro canto, aveva anche pensato che l’ex compagna avesse trovato un altro uomo, cosa che però gli è sempre stata negata. Nonostante siano passati ben 30 anni dalla loro separazione, Nicola non ha ancora dimenticato Licia. Per lei aveva persino accettato di vivere a Casal Palocco, una grande prova d’amore per uno abituato a vivere a Roma Nord come lui. La conduttrice si è separata da Alessandro Antonino, dal quale ha avuto una figlia, Liala. L’occasione per far diventare realtà il sogno di Pietrangeli è ora questo importante traguardo dei 90, Licia Colò è stata invitata alla festa e… chissà se il tennista Pietrangeli riuscirà a mettere a terra il match point finale della sua vita amorosa.