Federica Pellegrini contro Sinner, spunta Pietrangeli: ultima bufera

Il coutndown si fa sempre più assottigliato, il rientro in campo di Jannik Sinner è ormai imminente. Lo stop di tre mesi, stabilito in patteggiamento con la Wada per il caso Clostebol a Indian Wells 2024, è agli sgoccioli. Gli Internazionali d’Italia saranno il palcoscenico dove il n.1 al mondo tornerà a sventagliare la racchetta con tutta la sua forza e classe.

Nel frattempo, però, continuano a far discutere le dichiarazioni di un altro mostro sacro italiano dello sport, Federica Pellegrini, che non è stata tenera nei confronti del campione altoatesino ed ha ribadito che Sinner “è stato trattato diversamente dagli altri”. Contro di lei valanghe di commenti negativi sui social e perfino una leggenda del tennis come Paolo Bertolucci ha dovuto replicare in maniera sarcastica: “Mancava giusto la Pellegrini".