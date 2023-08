Ilary Blasi fuori da Mediaset, la voce velenosa: "Non può salvarla"

24 agosto 2023 a

Ilary Blasi fuori da Mediaset per tutta la stagione televisiva? L’ipotesi sembra diventare sempre più realtà. È passato un mese e mezzo da quando Pier Silvio Berlusconi ha lasciato intendere che l’Isola dei Famosi finirà in soffitta, almeno per l’edizione 2024. Di conseguenza la Blasi si ritroverà senza alcun programma da condurre: anche lei paga la svolta anti-trash impressa dai vertici del Biscione.

L’impostazione dell’ultima edizione del reality dei naufraghi non è piaciuta e in più non è stata supportata dai dati di ascolto, che non sono stati molto buoni. Sicuramente un fattore importante è stato il cast poco “attraente” raccattato da Mediaset, con la sola Blasi a cercare di tenere in piedi la baracca. Negli ultimi giorni hanno iniziato a circolare dei rumors secondo cui Ilary potrebbe essere “salvata” da Maria De Filippi, che potrebbe affidarle la conduzione della versione invernale di Temptation Island.

Voci che però sembrano sgonfiarsi al momento, innanzitutto perché non è ancora sicuro che la nuova versione del reality venga davvero prodotta già da quest’anno. La decisione verrà presa più avanti, ma in caso di realizzazione di sicuro sarà tutto in mano alla Fascino Pgt della De Filippi: per la conduzione la Blasi non sarebbe la prima scelta, dato che Filippo Bisciglia ha dimostrato di essere perfetto per il format.