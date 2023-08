Reazione a catena, figuraccia senza precedenti: "Come si chiama tuo padre"

27 agosto 2023 a

Davvero incredibile quanto accaduto nella puntata del 22 agosto di “Reaccion en Cadena”, versione spagnola del gioco preserale “Reazione a catena” in onda su Rai1. Una serie di strafalcioni senza sosta che hanno stupito il pubblico e anche il conduttore in studio. Nel gioco decisivo del programma, “L’intesa vincente”, il gruppo che si fa chiamare “Familia numantina” e composto dalla madre Lola e dalle figlie Esther e Maria ha infatti totalizzato 1 sola parola indovinata. Mai visto un disastro del genere in una sola puntata.

La figuraccia arriva quando Lola deve indovinare la parola ‘Francisco’. Le figlie le suggeriscono una frase chiave:: “Come si chiama tuo padre?”, e la madre risponde sicura “Jesus”. Non finisce qui: “Cosa non è cena?” “Colazione”; “Cosa non è primo?” “Secondo” (invece di “Ultimo”); “Cos’hanno gli uccelli?” “Piume”.

Sconfortato il presentatore, Ion Aramendi, si sfoga: “Mi viene da ridere perché le tue figlie stanno giocando a un gioco, mentre tu a un altro mi sembra. Più che una ‘intesa vincente’, sembra che stiamo giocando a una ‘non intesa perdente’!”. Insomma una vera e propria figuraccia che ha fatto in poco tempo il giro del web: infatti gli errori di Lola e delle figlie sono diventati davvero virali.