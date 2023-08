Valentina Ferragni, il dettaglio (hot) che scatena l'odio: foto virale

27 agosto 2023 a

Valentina Ferragni nella bufera dopo una foto pubblicata sui social da Ibiza. La sorella di Chiara Ferragni nelle ultime ore ha pubblicato un post con alcune foto in cui si mostra con un look che ha stupito e non poco i suoi follower: l'influencer infatti, indossa un vestitino con i classici colori dell'estate e degli stivali che danno un tocco "hot" al suo outfit.

E proprio per questo dettaglio è finita ancora una volta nel mirino degli haters. "Gli stivali con 50 gradi all'ombra. Ma per cortesia", ha scritto un hater. E ancora: "Cosa si fa per avere un po' di visibilità". "Comunque gli stivali in piscina non si possono proprio vedere. Sei assurda e poi, il vestito è trasparente. Non vedi?", ha scritto ancora un altro hater.

Insomma ormai Valentina Ferragni è diventata uno degli obiettivi preferiti dei leoni da tastiera. Parole piene d'odio e insulti che nulla hanno a che vedere con la foto postata dalla Ferragni. A quanto pare gli haters non vanno mai in ferie. La Ferragni non ha risposto alle provocazioni continuando a godersi lo spettacolo di Ibiza ignorando chi la segue sui social con un solo obiettivo: scaricare commenti pieni di livore nello spazio dedicato ai fan sotto ai suoi post. Una vera vergogna...