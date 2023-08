Alba Parietti, la dura risposta a Vannacci: "Qualcosa di inquietante ce l'hai"

27 agosto 2023 a

Nel libro "Il mondo alla rovescia" del generale Vannacci c'è spazio anche per una critica dura contro il programma di Alba Parietti, "Non sono una signora" dove si esibiscono le drag queen. Vannacci è durissimo: "In Tv viene esaltata in maniera sbilanciata l'omosessualità. Lo dimostra il nuovo programma di Parietti Non sono una signora – scrive Vannacci – continuando nella ormai diffusa e certosina opera di banalizzazione e normalizzazione dell'ideologia della fluidità di genere".

La risposta della Parietti non si fatta attendere. E così a Filorosso di Emanuela Moreno ha dichiarato: "Quando nelle altre trasmissioni la fluidità viene derisa, trasmissione in cui ci sono personaggi che si travestono in modo macchiettistico, va tutto bene. Quando, viceversa, il mondo delle drag che esiste da sempre ed è anche un mondo artistico, viene rappresentato degnamente, allora diventa una cosa scandalosa. Io credo che questo programma, tra l'altro messo in onda da persone che hanno a che fare con la nuova Rai, non abbia nulla di scandaloso. È piaciuto, non ha offeso nessuno e io credo che certe forme di pregiudizio il pubblico delle famiglie non l'abbia avuto. Il pregiudizio, semmai, sta proprio nelle parole, nel volersi inventare situazioni per cui i bambini e le famiglie dovrebbero vedere qualcosa di torbido dove del torbido non c'è".

Poi ha aggiunto: "Si dice che da libero cittadino possa dire tutto quello che gli pare, ma io da libera cittadina dico che rappresenti l'arma e le istituzioni e di questo racconto, fatto non si sa per quale motivo, non si capisce il senso. Al di là della carriera straordinaria Vannacci ha fatto anche missioni di pace e quando fai delle missioni di pace e poi un racconto come quello dell'autobus dove tu ti butti addosso, francamente qualcosa di inquietante ce l'hai".