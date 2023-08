Alba Parietti, il fesso la insulta per il lato B? Lei lo annienta così

08 agosto 2023 a

"La vanità non è stupidità", scrive Alba Parietti sul suo profilo Instagram a corredo di alcuni scatti in cui si mostra con un micro bikini nero che mette in risalto il suo corpo ancora perfetto nonché il suo lato b. "Alla mia età la vanità ha qualcosa di poetico perché sai che il dono prima o poi ti verrà tolto e lo vuoi conservare più a lungo possibile. È un peccato? Andrò all’inferno? Pazienza. Lo preferisco per la compagnia al paradiso dove sicuramente il clima è migliore. Adesso sfogatevi, l’amo è lanciato", prosegue la showgirl che a 62 anni ha un fisico da fare invidia alle colleghe ben più giovani.



Inutile dire che il post ha fatto il pieno di commenti e cuoricini. Anche se come accade sempre sui social non sono mancati gli insulti. Qualcuno, in modo molto poco gentile ha infatti commentato: "Devi fare molti squat e poi forse fare foto del genere". La Parietti lo ha messo subito al suo posto: "Puoi fare tutto lo squat che vuoi, non sarai mai me". E ancora, in risposta a un altro hater che ha scritto "ma ci fai o ci sei. Ti piace istigare la gente": "Ma certo che mi piace istigare la gente".