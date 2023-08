Alba Parietti “sgambatissima e sexy”: foto allo specchio, occhio al dettaglio

24 agosto 2023 a

Alba Parietti ha condiviso su Instagram alcuni scatti sessuali allo specchio. La showgirl a 62 anni è ancora in grande forma, a conferma del fatto che l’età anagrafica è spesso soltanto un numero. In questi giorni si sta godendo una vacanza a Formentera con il compagno Fabio Adami: i due sembrano davvero molto innamorati e stanno insieme ormai da un anno e mezzo.

Le ultime foto allo specchio condivise dalla Parietti sono state scattate proprio dal compagno: la showgirl ha posato in costume da bagno e mini pantaloncino nero, mettendo in risalto la schiena scoperta e i capelli raccolti in una treccia sensuale. Qualche ora prima aveva invece pubblicato uno scatto che la ritraeva con un abito dallo spacco vertiginoso: “Statuaria”, l’hanno definita i suoi fan nei commenti.

Tra l’altro chi la segue da tanto tempo afferma di non averla mai vista così innamorata. In molti hanno notato che la Parietti è davvero molto presa da Fabio Adami. In occasione dell’ultimo mesiversario la showgirl ha anche condiviso un selfie: “18 mesi di felicità assoluta. L'amore è solo un meraviglioso un passo a due”, ha scritto nella didascalia.