Michele Santoro a caccia della poltrona: il piano per salvarsi

29 agosto 2023 a

La politica, in fondo, è la sua vera passione. Del resto anche quando faceva la tv di quella si occupava. Ma ora che il video manca, per mancanza di spazi e offerte, meglio sintonizzarsi sulle europee che verranno.

E così Michele Santoro, alla Versiliana di Marina di Pietrasanta, in Versilia, ha messo su una serata un evento-lancio, mirata a rendere visibile il popolo del «no alle armi», che ha visto sullo stesso palco, oltre a Michele, l’ex senatore Raniero La Valle, la scrittrice Ginevra Bompiani e l’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris.

Il 30 settembre poi l’assemblea che, spiega Santoro, «avrà due strade davanti: decidere se fare una lista per l’Europee o se fare un movimento per la pace che si ponga come motore di una iniziativa nuova nel Paese, rivolto a tutti i partiti». Insomma, Michele chi? si ributta in politica. «Mi pare che sia andata benissimo, oltre le nostre previsioni. C’era un platea molto interessata, partecipe e fitta». Se lo dice lui.... «E se spuntasse un arcobaleno», adottato come simbolo, il titolo della serata, che rischia di essere anche il mantra del Movimento. Del quale, forse, nessuno avvrtiva la necessità. A parte lui, Santoro...