Michele Santoro a Mediaset? Il piano B: non solo Berlinguer

Più che una virata a sinistra, questa sembra una vera e propria sterzata burrascosa. Parliamo del nuovo corso dei programmi Mediaset, che dal prossimo anno avrà una vera e propria rivoluzione dei palinsesti. Con l’inserimento di figure notoriamente non di centro-destra come Bianca Berlinguer e Myrta Merlino. E, per ultimo, con l’arrivo anche di Michele Santoro. Solo qualche anno fa, sarebbe stato impossibile solo pensarlo. Ora, i tempi sono cambiati e negli ultimi tempi le posizioni di Santoro nei confronti di Silvio Berlusconi erano sembrate più morbide.

Lo stesso ex-conduttore di Servizio Pubblico, come rivela Il Foglio, ha chiamato l’ex-leader di Forza Italia prima della sua scomparsa e i due si sono trovati sorprendentemente in accordo sull’analisi della situazione in Ucraina. Non è un mistero, Santoro scalpita soprattutto per tornare in prime time. Il piano, per ora, è quello di inserire il giornalista come opinionista fisso nel nuovo programma della Berlinguer, in onda il martedì sera su Rete 4. Questo, malgrado i due avessero litigato malamente nel 2016 quando, come oggi, erano stati chiamati a collaborare dalla Rai per una striscia quotidiana di approfondimento che sarebbe dovuta andare in onda su Rai 2.

A lungo andare, però, il desiderio di Michele Santoro è quello di avere un programma tutto suo e tornare ai fasti della conduzione di Moby Dick, su Italia 1, in onda dal 1996 al 1999. In piena guerra del Kosovo, passò alla storia una famosa puntata condotta da Santoro in diretta dal ponte Brankov di Belgrado, dal quale il presentatore intervistò gli operai serbi delle fabbriche bombardate dalla Nato e i civili che presidiavano i ponti con i bersagli al collo. Negli ultimi anni, invece, si era distaccato dalla tv di flusso per coltivare la propria attività di produttore e opinionista tv sporadico in vari programmi Rai e La7. Dopo 27 anni, rivedere Michele Santoro nella tv del Biscione, ora che di anni lui ne ha 72, sarebbe clamoroso.