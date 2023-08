Belen Rodriguez "scatenata": come l'hanno fotografata con la nuova fiamma

28 agosto 2023 a

Belen Rodriguez sembra non aver perso tempo dopo l’ennesima rottura (stavolta definitiva?) con Stefano De Martino. Tutto è ancora fumoso e difficile da definire, dato che nessuno dei protagonisti del gossip dell’estate si è esposto in maniera inequivocabile, per confermare o smentire quanto sta accadendo. Pare però che le cose tra Belen e Elio Lorenzoni si stiano facendo serie, dato che stanno aumentando gli avvistamenti.

L’argentina è stata vista “dare spettacolo” al battesimo del figlio di Beatrice Marchetti, che è un’amica dell’imprenditore. Belen è apparsa a suo agio tra gli amici di Elio: sta circolando un video in cui l’argentina canta “Besame Mucho”, accompagnata dall’orchestra. “Momenti speciali”, ha commentato la Marchetti. Piccoli dettagli che sembrano confermare il fatto che Belen e Elio abbiano iniziato una storia, che starebbe diventando mano a mano più seria. Qualche giorno fa l’argentina aveva pubblicato degli scatti poco chiari in cui non si capiva bene in compagnia di chi era a cavallo.

Alcuni giurano di aver riconosciuto Elio, ma è difficile esserne certi. Prima ancora era stata la madre di Belen a dare in pasto al pubblico degli indizi importanti, pubblicando uno scatto che ritraeva i due nuovi piccioncini in piscina. Inoltre ci sono stati diversi avvistamenti in pubblico, pur senza mai scambiarsi baci o effusioni.