Belen Rodriguez, "sta per farlo": doppia vendetta su Pier Silvio e De Martino

Belen Rodriguez non dovrebbe rimanere con le mani in mano, almeno dal punto di vista televisivo. Dopo essere uscita dal giro di Mediaset - non sarà più alla conduzione de Le Iene né nel cast di Tu si que vales - la showgirl argentina pare che possa approdare a Sky. L’indiscrezione arrivata dal settimanale Vero, secondo cui Belen sarebbe “ad un passo” dalla firma di un contratto che la legherà a Sky.

Non sono noti altri dettagli, se non che l’argentina dovrebbe essere al timone di due programmi non meglio precisati. Non resta che attendere e vedere se effettivamente i rumors sono corretti: insomma, qualcosa sembra che si stia muovendo per quanto riguarda il futuro televisivo della Rodriguez. Intanto il gossip continua a impazzare: dopo la presunta rottura con Stefano De Martino, la showgirl è stata paparazzata con un imprenditore di nome Elio.

Secondo alcuni sarebbero soltanto amici, ma c’è chi assicura che invece sia in corso qualcosa di molto più importante. Di certo c’è che Belen e Stefano sono lontani ormai da settimane: lui non porta più la fede nuziale ed è stato avvistato con un’altra donna. Insomma, la rottura sembra reale, anche se nessuno dei diretti interessati l’ha confermata ufficialmente.