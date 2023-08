Belen Rodriguez, "se fossi in te...": il duro sfogo social

26 agosto 2023 a

"I pareri dovrebbero essere come il parmigiano sugli spaghetti: solo su richiesta": inizia così il post Instagram che Belen ha deciso di condividere nelle sue storie. Il messaggio, scritto dal paroliere Paolo Borzacchiello, continua così: ""Se fossi in te...' Non sei in me. 'Io al tuo posto farei' Non ci sei. 'Se posso darti la mia opinione non richiesta' Non puoi. 'Non sta a me dirlo' Esatto. 'So che non è affare mio ma...' No".

Belen Rodriguez "sta per farlo": doppia vendetta su Pier Silvio e De Martino?

Il fatto che la Rodriguez abbia deciso di condividere queste frasi sarebbe, secondo i fan, una sorta di frecciatina indirizzata a tutto il gossip sulla sua presunta crisi con Stefano De Martino. Nel post, poi, si legge: "Con coloro che sentono l'insopprimibile urgenza di eruttare pareri non richiesti e non riescono a contenere le proprie flautolenze verbali, non si discute: si cambia stanza". È probabile, insomma, che nel mirino della showgirl argentina ci siano finite tutte quelle persone che giudicano, con pareri non richiesti, la vita degli altri, pur non sapendone assolutamente nulla. Le voci su Belen e Stefano hanno tenuto banco per tutta l'estate, ma sono rimaste sempre e solo delle voci. Nessuno dei diretti interessati è mai intervenuto per smentire o confermare il rumor.