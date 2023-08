Reazione a catena, rivolta per i Dai e Dai: "Perché li hanno fatti fuori"

29 agosto 2023 a

Scoppia la protesta - e i sospetti - per l'uscita dei Dai e dai da Reazione a catena. L'avventura televisiva del trio toscano si è infatti conclusa ieri, lunedì 28 agosto e Marco Voir, Simone Mariottini e Simone Costagliola, hanno dovuto salutare il programma di Rai Uno condotto da Marco Liorni dopo ben 28 puntate.

Si tratta dei campioni più longevi dell’edizione in corso. In totale i Dai e Dai hanno intascato un montepremi di 82 mila euro in gettoni d’oro. Ma ieri hanno dovuto gettare la spugna nella "Intesa Vincente", battuti dai Tarallini. Il trio infatti non è stato in grado di raggiungere le 15 parole necessarie almeno per il pareggio. Il conduttore subito dopo l’eliminazione dei Dai e Dai è andato ad abbracciare i tre ragazzi, congedandoli e ringraziandoli per le emozioni che hanno saputo regalare al pubblico.

Ma la loro uscita dal programma ha scatenato i telespettatori che sui social hanno cominciato a protestare e ad avanzare sospetti pesanti su un possibile complotto dello show per mandarli a casa. "Li hanno voluti far fuori, parole difficilissime", si legge nei commenti. E ancora: "Da una settimana volevano mandarli a casa con soluzioni difficili"; "Parole scelte per gli avversari palesemente più facile".