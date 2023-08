Milva "tradita dall'amico Bertinotti". Parla la figlia Martina, schiaffo alla sinistra

30 agosto 2023 a

Martina Corgnati, affermata storica dell’Arte e docente a Brera, figlia di Milva, parla della cantante in una lunga intervista a Il Corriere della Sera. Milva era "una madre severa che mi ha insegnato che una donna deve badare a sé stessa, essere indipendente; una personalità forte ma insicura, con un disperato bisogno di conferme. Non è mai mancata l’unità e la solidarietà. E mi amava". La cantante era "intuitiva, empatica, però era subito altrove, non riusciva a parlarmi per più di 15 minuti consecutivi. La separazione tra lei e mio padre Maurizio, regista, fu dura. Lei aveva 29 anni, lui 51 e io 5 anni.

Sono cresciuta con mia nonna materna, Noemi, in una villona orribile a Leinì, vicino a Torino. Milva veniva quando poteva. Era presa dalla sua vita professionale. Viveva a Milano con il compagno, l’attore Mario Piave, che amava i bambini.

La figlia di Milva rivela alcuni dettagli dell’incontro con Strehler che definisce "regista immenso, negato a recitare. Quando un attore era troppo protagonista, in prova, si metteva davanti perché voleva recitare lui. A Milva cambiò il look, capelli sciolti e d’un rosso vivo, la trattava come una bambina, la chiamava Milvina, era il rapporto tra il maestro e l’allieva. In punto di morte, dopo essere stato assolto dall’accusa di Mani Pulite per uso illecito dei finanziamenti al Piccolo, in una serata celebrativa lui le disse: ma perché noi due non abbiamo mai avuto una storia?".

Anche Milva che era impegnata politicamente a sinistra passò un guaio fiscale. "Il polverone lo sollevò un funzionario svizzero, fu un’inezia chiarita in poco tempo, ma ai media la notizia arrivò prima dell’accertamento e spararono titoli cubitali. Fausto Bertinotti disse: con i soldi sottratti da Milva al fisco si potevano aprire degli asili nido; lei era con lui, comunista, ai cortei del 25 aprile, sfilavano insieme. Lo visse come un tradimento. Per tanti anni ebbe la tessera del Pd, fu come se i tuoi amici ti sputassero addosso. Non osò più uscire di casa fino a quando tutto si chiarì. Milva ha sempre guadagnato onestamente e pagato le tasse".