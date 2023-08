Reazione a catena, "Nooo!": Dai e Dai, il retroscena inedito su Liorni

31 agosto 2023 a

Una grande, indimenticabile avventura. I Dai e dai sono stati gli amatissimi campioni di Reazione a Catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. La loro eliminazione ha confermato tutto l'amore del pubblico nei loro confronti, che ancora oggi vengono acclamati come i veri "detentori" del titolo.

I tre livornesi, sui social, hanno deciso di pubblicare un video per ricordare "il nostro momento preferito in assoluto" vissuto negli studi di Rai 1. "Più del momento in cui siamo diventati campioni, più delle 21 parole indovinate all'Intesa, più dei montepremi vinti, questo per noi è stato il momento che di ha fatto emozionare di più". Ed è quello di un loro errore, quello finale, quello decisivo.





"Il nostro momento preferito": guarda il video dei Dai e dai su Facebook

"La parola sbagliata - Il 'NOOO' del pubblico, il bacio a Simo 'Mario' - Il silenzio di genuina commozione di Marco Liorni - Le sue parole di stima - La standing ovation del pubblico - Simone inizia a piangere - 'Ambasciatore' indovinata tra le lacrime in 2 secondi, di cui uno fuori tempo, e comunque convalidata poiché ormai ininfluente", ripercorrono i ragazzi. E ancora: "L'applauso che continua, Marco Liorni che dice 'Marco ti posso abbracciare?' per poi congedarci con tanto affetto - Urlare forte a tutti 'E' stato un sogno!". Emozioni condivise anche dal pubblico di Reazione a catena.