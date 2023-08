Venezia, Michele Savoia rivela: "Così sono entrato nel cast di 'Ferrari'"

Annamaria Piacentini 31 agosto 2023 a

Savoia, come si è ritrovato nel cast di “Ferrari”?

“Ho fatto un provino e il giorno dopo sono stato convocato dal regista . Lo ammetto: è stata una grande emozione”.

Però , lei è un attore che in Italia lavora molto. Certo, fare un film con “lui” e nel ruolo del migliore amico di Ferrari è un bel salto, giusto?

“Assolutamente sì ! Quando giravo una parte, lui diceva : stop, very good! Insomma, per Mann andava sempre bene. Ci ho creduto sin dall'inizio nel lavoro dell'attore, ho studiato all'Accademia di Arte Drammatica, ho fatto molto teatro e non mi sono mai arreso. Ho imparato molto”.

E i risultati si vedono. In futuro?

“Ho già avuto delle richieste dall'estero , ma in arrivo c'è la serie che andrà in onda su Raiuno “I clandestini”, di Rolando Ravello.”

Cosa interpreta?

Il migliore amico di Edoardo Leo, ex collega poliziotto. Siamo in fase di montaggio. Mi piace perchè contiene un mix di comicità e cinema. Sempre per Raiuno ho girato una puntata della fiction Imma Tataranni , sostituto procuratore che andrà in onda il 25 settembre”.

E il cinema?

“Sarò il protagonista del film “Me contro te”, in uscita il 18 ottobre.”