Venezia 80, Saverio Costanzo e Micaela Ramazzotti conquistano il Lido

Annamaria Piacentini 01 settembre 2023

Festival del Cinema. Oggi è stato il giorno di Saverio Costanzo, figlio del grande Maurizio. Ed è a lui che il regista dedica il suo film in concorso Finalmente l'alba. Uno spaccato feroce sulla Cinecittà chiamata negli anni '80 "Hollywood sul Tevere". Bei tempi! Roma ora è cambiata come il colore del Tevere. Il regista, alla sua quarta volta al Lido punta ad una storia di fragili equilibri giovanili, e di aspirazioni volate via come il ponentino. Quel venticello che ancora ti sorprende e che poi ti lascia senza fiato, nell'immobilità di una città stanca come le sue antiche statue.

Nella sezione Orizzonti è giunto in concorso il primo film da regista di Micaela Ramazzotti Felicità. Abbiamo visto il film e ci chiediamo, fra i tanti lungometraggi “bui” e senza futuro che abbiamo visto, perché il film della Ramazzotti gareggia nella sezione Orizzonti? I palloni gonfiati qui ci sono, ma la nostra Micaela si mette in gioco con la capacità di stupire ricordandoci che nella vita nulla è scontato. Come l'amore...la famiglia, i giochi di potere e le illusioni. Il film è in uscita il 21 settembre con il Marchio 01. E prima di iniziare la mini press,

Micaela avverte: “Staccatevi dalla famiglie disturbate, scappate via il più presto possibile”. Ottimo cast con Anna Galiena e Max Tortora (i genitori inutili), Matteo Olivetti (il fratello che paga lo scotto di un atteggiamento disumano ed egoistico) e Sergio Rubini.

Micaela, quando ha scelto di intraprendere il ruolo della regista?

“Ci pensavo da tempo, e questo era il film che volevo fare. So che è un lavoro di sfide specie se ci credi e cominci a farlo cercando di essere perfetta. Avevo il desidero di raccontare due fratelli nati da una famiglia tossica. E' un percorso difficile da vivere quando esci da una famiglia dove i genitori con il loro comportamento sono capaci di indebolire i figli”.

Come giudica questo tipo di genitori?

“Vittime e carnefici, come nella famiglia Mazzoni che fa di tutto per nutrire i propri interessi. Mi è sempre piaciuto raccontare le persone che non riescono a vivere e sono costrette a rivolgersi ad uno psichiatra. Nel film a soffrire è “mio” fratello Claudio.”

Lei, invece, si chiama Desirè è una ragazza tanto bella, quanto ricca di amore per il fratello. Infatti non molla e cerca di salvarlo.

“Parte fragile e diventa incredibilmente forte. Questo la fortifica, se prima soffrva di angoscia, ora si sente capace di proteggere se stessa e il fratello”.

Quante donne coraggiose ha interpretato?

“Tante , le ho portate tutte nel mio film”.

Prossimamente?

“Sto già pensando ad una nuova storia, comincio a parlarne con le mie sceneggiatrici. Ora punto solo alla “FELICITA”….