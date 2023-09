Chiara Ferragni, la foto virale fa impazzire tutti: "È più grosso?"

03 settembre 2023 a

Chiara Ferragni e Fedez nella location da sogno dove hanno deciso di trascorrere il loro anniversario di matrimonio stanno mandando in tilt i fan. Prima la cena romantica, poi le foto insieme, uniti. Qualcuno ha criticato gli scatti per le facce "tirate" dei due, ma a quanto pare il matrimonio tra Chiara e Fedez va a gonfie vele.

Ma ora a far discutere e a far impazzire i social sono altre foto che questa volta riguardano direttamente proprio Chiara Ferragni. Infatti in uno scatto piuttosto hot, l'influencer indossa un bikini molto sexy a bordo piscina. Ma proprio questa foto è diventata l'epicentro delle critiche e delle accuse sui social.

"Chiara, ma hai usato photoshop male: quando mai il tuo sedere è stato così gonfio?", le chiede un utente sui social. Poi l'affondo, forse il più pesante che mette in discussione la realtà delle foto postate dalla Ferragni: "Usi i filtri male e si vede, l'hai sempre avuto piatto", scrive un altro dei suoi follower. E di fatto, va detto, non è certo la prima volta che a Chiara Ferragni viene fatto notare qualche scivolone sulle immagini che posta. Ma la polemica è subito naufragata. A quanto pare si tratta solo di una posa particolare nella foto, nulla di più.