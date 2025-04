Chiara Ferragni, la mossa: "Racconto tutto"

Per l'imprenditrice digitale gli affari negli ultimi tempi non sono andati nel migliore dei modi. L'assemblea dei soci di Fenice ha infatti dovuto approvare un aumento di capitale da 6,4 milioni, divenuto necessario dopo le perdite da 10,2 milioni cumulate tra il 2023 e i primi undici mesi del 2024. I conti hanno scontato la sanzione dell’ Antitrust e le ripercussioni della pratica commerciale legata al pandoro Balocco, in merito alla quale Ferragni a settembre dovrà rispondere in tribunale a Milano.

Chiara Ferragni azionista di maggioranza del suo brand. L'influencer ha comprato il 99 per cento delle quote. A raccontarlo lei stessa su Instagram: "Congratulazioni Chiara! Ti comunico che da questo momento hai il 99% della società che ha il tuo brand". E ancora: "Voglio raccontarvi una cosa: sono per la prima volta diventata azionista di maggioranza di Chiara Ferragni Brand . Non è solo una questione di quote o di percentuali: è un inizio".

A votare a favore dell'aumento di capitale Ferragni, all’epoca socia al 32,5 per cento, e Paolo Barletta, primo azionista al 40 per cento con Alchimia. Contrario invece Pasquale Morgese che però ha comunque partecipato all’aumento, per 12.800 euro, mantenendo lo 0,2 per cento di Fenice. A quel punto, sborsando 6,39 milioni e salendo così al 99,8 per cento del capitale, Ferragni ha ottenuto il controllo della sua società.



"Questa decisione - afferma - è un passo concreto. È la scelta di rimettere le mani sulla mia storia, senza delegare, senza più far finta che tutto vada bene quando non va". Comprare tutto, spiega, "è assumersi il peso e la bellezza di guidare, decidere, cambiare. È essere libera per la prima volta nel portare avanti il mio brand e il mio nome. Sto provando a costruire qualcosa di nuovo. Con fatica, lucidità e responsabilità. Non vi racconterò una rinascita perfetta, quella non sto riuscendo a viverla nemmeno io. Vi racconterò la realtà: fatta di alti e bassi, imperfetta, mia. E questo è l’unico punto da cui ripartire".