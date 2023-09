Pomeriggio 5, il regista silurato da Mediaset: "Cosa c'è dietro"

06 settembre 2023 a

Il nuovo Pomeriggio 5 inizia con un giallo: l'assenza di Ermanno Corbella, fedelissimo di Myrta Merlino sin dai tempi de L'Aria Che Tira, durante la seconda puntata. Al suo posto, in regia, Franco Bianca. "Non è vero che sono stato licenziato – ha messo subito le mani avanti intervistato da TvBlog – è stato deciso concordemente con Mediaset di non proseguire il rapporto di lavoro, il contratto firmato era per tutta questa stagione". E nulla c'entrerebbe la conduttrice: "Con lei ci ho parlato… non è lei la motivazione di quanto accaduto".

La reale ragione rimane dunque un mistero: "Esistono ragioni di fondo, verranno analizzate… non da me. Comunque non è questo il momento di farlo". E a chi lo accusa dopo le sbavature della prima puntata - come il gobbo e le telecamere in vista - Corbella ammette: "Fa parte degli errori di una diretta. Abbiamo provato molto poco per ragioni contingenti […] La prima puntata è sempre un numero zero".

Parole che a TvBlog non sono bastate, tanto da raggiungere l'agente di Corbella, Duilio Simonelli: "Quando si decide concordemente di non andare avanti c’è insoddisfazione da parte del regista ed evidentemente anche della rete. In questo momento non è possibile entrare nei dettagli, non vogliamo fare polemica".