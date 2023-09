Pomeriggio 5, Myrta Merlino scossa: le parole strazianti della mamma di Giogiò

07 settembre 2023 a

Una storia che ha colpito tutti. La morte di Giogiò a Napoli, un ragazzo ucciso per un diverbio in strada, è il simbolo di una città in cui lo Stato ha perso il controllo sul territorio. Napoli certo non è solo questo. E come ribadito durante l'omelia dei funerali che hanno accompagnato nel suo ultimo viaggio proprio Gigiò, la città partenopea vera è quella di Giogiò e non quella che arma la mano dei ragazzini che sparano per strada.

E così a Pomeriggio 5 Myrta Merlino ha voluto raccontare questa storia straziante che ha colpito e non poco l'opinione pubblica. Nel nuovo corso di Pomeriggio 5 le storie di violenza (soprattutto quelle che riguardano le donne) hanno un peso fondamentale. E così la conduttrice ha dato voce a una mamma straziata dal dolore: "La morte di mio figlio deve essere un detonatore per far cambiare questa sensazione di mancanza di futuro che hanno i giovani".

Poi una richiesta che ha commosso tutta la città: "Che il funerale di mio figlio possa essere il riscatto di tutta Napoli". Myrta Merlino è apparsa davvero provata per le parole di questa donna che in pochi istanti ha perso il figlio. Intanto il governo con un decreto che sarà varato oggi in Consiglio dei Ministri darà una stretta sul fronte della lotta alla delinquenza minorile. Lo Stato vuole riappropriarsi dei territori che per troppo tempo sono stati lasciati in mano alla criminalità.