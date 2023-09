Massimo Giletti sparito da mesi? La conversione: dove lo hanno fotografato

09 settembre 2023 a

a

a

Che fine ha fatto Massimo Giletti? L'ultimo avvistamento televisivo risale a prima di Pasqua, quando il conduttore andava ancora in onda con il suo Non è l'arena. Quindi la decisione improvvisa e clamorosa, da parte dell'editore Urbano Cairo, di chiudere il programma della domenica sera per motivi mai del tutto chiariti. Un intreccio di costi di produzione, ascolti in calo, inquietanti risvolti giudiziari che di fatto hanno mandato in panchina il giornalista piemontese, uno dei più riconoscibili e amati del piccolo schermo.



Da quel momento, nessuna intervista, dichiarazioni con il contagocce, pochissime foto se non quelle che l'hanno visto accanto alla sciatrice Sofia Goggia, in un trionfo di gossip rosa. Salvo sorprese, tornerà in tv dal 2024, quando sarà scaduto il suo contratto con La7. Dove, però, non è dato sapere anche se tanti sussurrano "Rai". Arriva come un fulmine a ciel sereno, così, il servizio del settimanale Gente che ritrae un Giletti assolutamente inedito, senza giacca e cravatta. Versione più che informale, fotografato niente meno che a Lourdes. E' il lato più intimo e commovente del presentatore.

"Mi chiese di vedere Berlusconi e io....": terremoto-Giletti, con Cairo finisce male

"Da oltre 30 anni - spiega il settimanale -, Massimo Giletti va in pellegrinaggio a Lourdes come volontario. E in quel luogo mistico - dove è stato fino a pochi giorni fa, tra gente tanto fragile, ma così potente nella fede verso la Madonna - lui entra in contatto con la sofferenza, col valore del supporto, della condivisione e della generosità. La prima volta che si recò nella cittadina francese aveva 10 anni: nonna Biancamaria e mamma Giuliana lo portarono a fare il barelliere". Nelle foto, si vede il conduttore spingere una anziana in carrozzina, con un sorriso mite stampato sul volto.

Era rimasto dal celebre santuario mariano ai piedi dei Pirenei francesi per circa 20 anni, riporta ancora Gente. A convincerlo a tornare è stato don Paolo Angelino, presidente dell'Oftal (Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes), per cinque giorni di pellegrinaggio. Quasi un ritorno a casa.