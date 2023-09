Gianni Morandi, "non mi vedrete per un po'": l'annuncio spaventa i fan

09 settembre 2023 a

Gianni Morandi in un video sui social ha voluto parlare in modo chiaro e diretto ai suoi follower. Il cantante ha infatti deciso di prendersi una pausa dalla sua consueta attività sul web con post e clip pubblicate sui suoi profili. Non è noto il motivo per cui Morandi abbia scelto in questo momento di silenziare i suoi social. Ma di fatto spunta un messaggio dello stesso cantante che annuncia lo stop: "Ciao! Per un po’ vorrei prendermi una pausa sui social", ha affermato Gianni Morandi.

"Quindi non mi vedrete su Instagram, su Facebook e su TikTok. Chissà, magari ci fa bene”, ha continuato il cantante mostrando comunque un sorriso. La notizia ha certamente scosso i fan del cantante e qualcuno, preoccupato, ha cercato di capire i motivi dello stop.

“Menomale che ce l’hai detto, altrimenti ci preoccupavamo. Era bello vederti ogni giorno. Sei uno di noi! Se usati bene i social non fanno male a nessuno, ma compagnia a tanti. Se si fa un uso eccessivo purtroppo viene fuori di tutto, ma non è colpa dei social. Non tutti sono come te!”, ha scritto, commentando il video di Morandi, una sua fan. "Sicuro che sia tutto ok? Mi sembra di vedere gli occhi tristi", ha aggiunto un altro utente. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.