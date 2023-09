Lavinia Abate, la voce: "Sarà lei la nuova Gatta Nera di Pino Insegno"

09 settembre 2023 a

La nuova "Gatta Nera" per il Mercante in Fiera di Pino Insegno? Molto probabilmente sarà Lavinia Abate. In un primo momento si pensava ad Ainette Stephens, un ritorno dopo la prima edizione del programma. Poi la scelta era ricaduta su Candelaria Solorzano, ma la showgirl è stata tradita da un video in barca con un presunto spinello tra le mani. E così DavideMaggio.it dà una anticipazione sulla velina che dovrà accompagnare Pino Insegno in questa sua nuova sfida.

Lavinia Abate, Miss Italia in carica.Appena 19enne, è stata incoronata lo scorso 21 dicembre, dopo essere arrivata in finale con Virginia Cavalieri e Carolina Vinci, ed è di origini romane. La sua grande passione è quella della musica e ha un grande sogno nel cassetto: diventare una cantante. Nel corso della sua presentazione a Miss Italia aveva parlato così: "Ho sofferto di scoliosi dall’età di 13 anni e ho dovuto portare il busto rigido negli ultimi cinque anni.

L’ho tolto la scorsa estate. I medici e fisioterapisti dell’Isico che mi hanno seguito, sono stati i miei angeli. Indossare il corsetto mi ha dato molte insicurezze e limitazioni. Adesso tutto questo mi ha resa più forte e mi ha fatto capire che non devi mai rinunciare a quello che ami fare, nonostante gli impedimenti”, aveva affermato la stessa Lavinia. Ora per lei una nuova sfida tutta in casa Rai.