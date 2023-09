Nicola Carraro a nudo: "Che brutto periodo stiamo passando"

11 settembre 2023 a

"Che brutto periodo che stiamo passando". Nicola Carraro, 81enne marito di Mara Venier, non nasconde la sua preoccupazione tornando a parlare ai suoi fan sui social. Il produttore cinematografico, tornato dalle vacanze trascorse con la compagna, che tra poco tornerà su Rai 1, inossidabile, alla guida di Domenica In, si siede sul sofà e si sfoga: "Eccoci qua amici, in alto i cuori e abbracciamoci con le parole sempre. Siamo tornati".

Quindi l'intemerata, feroce: "Che brutto periodo stiamo attraversando: questi stupri, questi continui femminicidi. Qui bisogna fare qualcosa, aldilà delle polemiche secondo me assolutamente inutili. Bisogna che nelle scuole si faccia qualcosa di diverso di quello che si è fatto fino ad oggi".

Da Palermo a Caivano, passando per tutte le altre città teatro di orribili delitti, non sono dunque solo un problema di sicurezza e di leggi da fare o da far rispettare, ma soprattutto denotano un enorme buco nero culturale, che nasce in famiglia e deflagra nella scuola italiana.