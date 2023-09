Vanessa Incontrada, la smentita: "Tagliare le mani? La cosa mi ha addolorata"

16 settembre 2023 a

"Le mie parole, su cui ho letto che sono nate polemiche, erano all'interno di un'intervista più ampia, nella quale mi è stato chiesto un commento su quanto accaduto a una giornalista spagnola, palpeggiata in diretta TV", inizia così la smentita di Vanessa Incontrada all'Ansa in merito ad alcuni articoli che ieri hanno ripreso la sua intervista a La Stampa. La conduttrice aveva commentato l'episodio andato in onda sulla tv spagnola, dove un uomo ha palpeggiato in diretta una giornalista.

"Ci tengo a ribadire che il mio pensiero sul tema del rispetto delle donne, a me da sempre così caro, è e rimane questo: in Italia come in Spagna credo che ci sia spazio e si possa fare ancora meglio e in maniera più incisiva - ha chiarito la Incontrada -. Ribadisco che qualsiasi altra considerazione sull'operato della Polizia e delle Forze dell'Ordine, a cui va tutto il mio rispetto, non corrisponde al mio pensiero. Alla stessa maniera, citare un modo di dire come 'tagliare le mani' non era certo in senso letterale, ma solo un'espressione colloquiale. Ciò che è emerso, invece, è molto lontano dal mio pensiero e faccio queste specificazioni perché la cosa mi ha addolorata: confido di aver chiarito qui l'argomento".