Blasi, Totti e Noemi, "triangolo" allo stadio. Pioggia di insulti: "Vergogna"

Non devono essere esattamente sereni i rapporti tra Ilary Blasi e Francesco Totti. I due erano presenti insieme allo stadio per il debutto del figlio Cristian con la Primavera del Frosinone contro la Roma al Tre Fontane. Come si vede dal video pubblicato su Instagram da Sport Italia Tv, i due erano seduti distanti, non si sono salutati né guardati. Insomma, un grande gelo. L'ex capitano era insieme con la compagna Noemi Bocchi, con l'amica Elisa Barbieri e il marito Giancarlo Pantano. Dall'altro lato era seduta l'ex conduttrice de l'Isola dei Famosi insieme a Melissa, la fidanzata di Cristian. Dalla parte opposta rispetto a Totti c'era pure l'allenatore della Roma José Mourinho.

E attenzione, ad un certo punto, Elisa Barbieri mostra a Totti e Bocchi una stories appena pubblicata dalla Blasi e la faccia che fa Noemi dice tutto. Eppure, come commentano in molti sui social, forse la compagna dell'ex capitano dovrebbe ricordarsi che Ilary è pur sempre la mamma di Cristian e forse ha diritto anche lei a sedersi sugli spalti per fare il tifo a suo figlio... "La signora che fa vedere la foto ha dimenticato che la signora Ilary è la mamma e ha più senso e diritto di stare lì, che figura". E ancora: "Che pena l'amica e l amichetta che fanno, vergognoso proprio e sono madri queste? Ricordiamoci che Ilary è la mamma di Cristian voi siete il contorno".