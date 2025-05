Serie B, il Brescia rischia la retrocessione: terremoto sulla classifica

Terremoto sulla classifica di Serie B, col Brescia che potrebbe andare verso la penalizzazione di 4 punti e la retrocessione in Serie C. Se ciò accadesse veramente, il Frosinone sarebbe salvo e la Sampdoria sarebbe ai play-out contro la Salernitana. Il caso è nelle mani della Procura federale, che ha chiuso in queste ore l’indagine. Poi, tra i 12-15 giorni, si arriverà al processo sportivo di primo grado.

Tutto è iniziato il 28 febbraio 2025, quando la Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio) ha inviato una pec all’Agenzia delle Entrate per verificare i crediti di imposta iscritti dal Brescia Calcio nella relazione di bilancio. E le dichiarazioni arrivate in risposta non sarebbero veritiere secondo le Entrate. La Covisoc ha inviato gli atti alla procura federale che, in 24 ore, li ha analizzati e ha disposto la chiusura indagini. Ora invierà gli atti alle difese per le memorie.