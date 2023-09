Suor Monia Alfieri, schiaffo alla sinistra: "Lotta agli scafisti, fiducia al governo"

20 settembre 2023 a

Sul tema dell’immigrazione, Suor Anna Monia Alfieri si schiera dalla parte di Giorgia Meloni: "Occorre riconoscere che l’atteggiamento che tutti dovremmo tenere è quello di dare fiducia al governo e al suo tentativo di coinvolgere tutte le nazioni europee nella gestione di un fenomeno dalla portata epocale", dice all'Adnkronos l'esperta di politiche scolastiche e cavaliere al merito della Repubblica.

"Non si agisce per slogan - riprende -, a qualsiasi fazione politica si appartenga. Pertanto la lotta contro gli scafisti, contro le organizzazioni criminali che puntano a lucrare organizzando le traversate per mare, contro un sistema di sfruttamento della povertà e dell’illusione di un futuro migliore dovrebbero essere temi che accomunano tutte le forze politiche, non dividerle", prosegue.

Inoltre, osserva Suor Monia, "la presenza di Ursula von der Leyen accanto alla premier in visita a Lampedusa è un segnale positivo di presa in carico da parte dell’Unione Europea del problema migratorio". Quindi invita "la presidente del Consiglio, con tutto il governo, a non arretrare neanche davanti alle minacce di morte che provengono dalle diverse organizzazioni criminali che gestiscono quelli che possono essere definiti viaggi della morte e, al contempo, invito tutte le forze politiche all’unità e ad attuare, come previsto in una limpida dialettica democratica", conclude, "una forma di opposizione responsabile che sappia creare sinergie e faccia guardare all’Italia come a un paese dalla democrazia solida e matura".