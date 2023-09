Barbara d'Urso come non l'avete mai vista: la foto virale fa impazzire i social

Roberto Tortora 22 settembre 2023 a

a

a

La seconda vita “inglese” di Barbara d’Urso, lontana dai riflettori, ma ben presente sui social fa sempre più discutere. La conduttrice napoletana ha approfittato del congedo prematuro da Mediaset per volare oltremanica per migliorare il proprio inglese e crescere ancora professionalmente. Il che, a 66 anni, è un vero e proprio punto d’orgoglio. La conduttrice napoletana non manca ogni giorno di aggiornare i suoi oltre 3 milioni di followers su Instagram sulle sue giornate londinesi, su ciò che mangia e quali posti nuovi visita. In una delle ultime foto la si vede in un post-allenamento ad Hyde Park, una corsetta dopo essersi fatta vedere insieme alle sue compagne di corso di una classe internazionale: una signora, infatti, è del Brasile e un’altra del Giappone.

Barbara si è fatta fotografare con il tramonto di spalle, in tenuta sportiva alla moda (pantaloncini corti neri e canottiera viola), sfoggiando il suo proverbiale sorriso. Alcuni giorni fa, invece, l’abbiamo ammirata in un colorato mercato dei fiori e, di seguito, in metropolitana di ritorno a casa con un’amica, con tanto di immancabile selfie. Insomma, ormai è ben integrata nella sua nuova vita britannica, che sta vivendo “col cuore”.

"Mi ha detto no per questioni, ma vuoterà il sacco": D'Urso, la bomba di Antonio Ricci



È ormai palese: la d’Urso si gode l’Inghilterra e scherza con l’ultima foto da lei postata nella classica posa nella tipica cabina telefonica rossa, quella che usava anche lei a Domenica Live un tempo. E c’è un utente, infatti, che le ricorda che in Italia, al momento, la sua erede a Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino, non se la passa benissimo e scrive: “Ciao Barbara ti farà piacere aprire i social e vedere che tutta Italia ti rivuole a Pomeriggio 5, quella trasmissione senza di te non ha senso di esistere e anche i telespettatori l’hanno capito dato che è sprofondato ai minimi storici in termini di share”.